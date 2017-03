Melissa Satta: "Mi faccio giustizia da sola"

"Io sono social e riservata. E questa non è una contraddizione, questa sono io", racconta la signora Boateng al settimanale. "Ci sono ragazze che si mettono sui social senza sapere che si buttano in pasto agli squali. Non capiscono che chiunque può vedere le tue foto e poi scrivere di te qualsiasi cosa. Chi non c'è passato, non sa quanto sia difficile leggere falsità scritte e postate da persone che non ti conoscono, ma che possono esercitare un devastante potere su di te, e farti del male".



E mentre dal mare scatta foto ricordo in cui mostra la pelle ambrata e un fisico al top, afferma: "Io sono una che non si è mai spogliata. Ho scelto di non fare calendari, perché mi è sempre sembrato importante concedermi una forma di rispetto, di pudore. Ma ti pare che mio figlio debba leggere, in futuro, certe sciocchezze su di me?".