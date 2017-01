Melissa Satta: "I ladri in casa nella notte". Brutta scoperta al risveglio per l'ex velina

"Svegliarsi la mattina e scoprire che la notte mentre dormivi sono entrati i ladri è terribile!", così Melissa Satta condivide su Twitter la brutta scoperta fatta al risveglio nella sua casa a Porto Cervo in Sardegna, dove il 25 giugno ha sposato Kevin Prince Boateng e dove è adesso in vacanza con Maddox. "Meno male che a Maddox è venuta la febbre e all'una di notte l'ho preso e l'ho fatto dormire nel mio letto.... Non potevo pensare a lui..." aggiunge l'ex velina spaventata.

"Da solo in camera con i ladri lì #paura", insiste Melissa, pensando al pericolo che il piccolo avrebbe potuto correre.

"Più sicurezza,non si può avere paura pure in casa propria!", aggiunge la soubrette, che lancia l'hashtag #noailadriincasa.

Una brutta avventura davvero quella che ha colpito la Satta e di cui non si si conoscono per ora ancora i particolari.

Intanto l'ex velina si prepara a dividersi tra Italia e Spagna. Kevin Prince Boateng andrà a giocare in una squadra spagnola infatti e la Satta sarà nuovamente impegnata in tv con una nuova edizione del programma Tiki Taka.