Max Biaggi e Bianca Atzei, amore al capolinea

Sembrava un grande amore quello di Bianca Atzei e Max Biaggi e invece "Chi", in edicola da mercoledì 8 novembre, rivela in esclusiva che la coppia è scoppiata per volontà dell'ex pilota. Sulle pagine del settimanale la cantante confessa: "È stata una bomba esplosa all'improvviso. La nostra storia è finita e non so nemmeno perché. Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché io lo amo ancora".

Dopo il terribile incidente in pista del 9 giugno scorso, in cui il pilota ha rischiato la vita, Bianca e Max apparivano più uniti che mai, legati da importanti progetti di famiglia: si parlava di matrimonio e figli. Poi la separazione inaspettata. "Tutto è successo in modo veloce", racconta la cantante sarda a "Chi". "Non so nemmeno come commentare una cosa del genere. È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max. Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno".



E mentre l'ultima foto social di coppia risale a fine settembre, Biaggi sul suo profilo Instagram posta sempre più spesso immagini da bravo papà in compagnia di Leon Alexandre e Inés Angelica, i suoi figli nati dalla relazione con l'ex Miss Italia Eleonora Pedron.