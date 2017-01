Mario Balotelli, che tenero papà a suon di baci con Pia

In campo, con il Milan, non riesce a decollare, come papà però Mario Balotelli sta prendendo letteralmente... il volo. A suon di baci il calciatore condivide un tenerissimo video su Instagram in cui è con la piccola Pia: "Kiss kiss kiss my everything... God bless my family always", "Baci, baci, baci... che Dio benedica la mia famiglia sempre...". Per i suoi flop calcistici Balo sembra consolarsi al momento con gli affetti familiari...