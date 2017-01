Maria Elena Boschi, un Ferragosto in bikini tra un libro e un po' di tintarella

Un attimo di stacco dalle fatiche e dalle polemiche politiche. E' quello che si è concessa Maria Elena Boschi , ministro per le Riforme del governo Renzi, che in questi giorni si è rilassata a Forte dei Marmi . Bikini per prendere un po' di tintarella a dispetto del tempo ballerino di queste ore, e un libro per rilassarsi.

Bikini fucsia, la Boschi ha messo in mostra, nonostante le forme prosperose, un fisico invidiabile, in barba a chi ultimamente aveva avanzato riserve sul suo stato di forma. Per rilassarsi si è dedicata a uno dei best seller degli ultimi mesi, "La ragazza del treno", un thriller psicologico scritto da Paula Hawkins. Niente letture impegnative ma l'ideale per staccare la spina.