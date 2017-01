Marco Borriello, pressing fuori campo su Madalina Ghenea

13:07 - A volte anche i playboy più incalliti tornano sui propri passi. E' il caso di Marco Borriello che non riesce a dimenticare la sua ex, Madalina Ghenea, modella rumena dalla bellezza mozzafiato. I due erano già stati insieme nel 2013, poi le loro strade si sono divise. Pare però che il calciatore non sia rimasto indifferente alla sua ex dopo averla vista nuda in piscina nel trailer del film di Paolo Sorrentino "Youth - La giovinezza".

Mentre il fratello Fabio Borriello è stato pizzicato con Emma Marrone, Marco ancora non è riuscito a “sistemarsi”. Nel corso della sua vita ha collezionato una gran quantità di flirt con donne bellissime, da Belen a Eleonora Abbagnato, a Nina Moric, all'angelo di Victoria's Secret Izabel Goulart. Poi è stata la volta anche di Madalina. I due formavano una coppia bellissima, che però non ha funzionato. Dal canto suo, anche la Ghenea non è rimasta impassibile ai corteggiamenti di Leonardo di Caprio, Gerard Butler e Michael Fassbender.



Secondo il settimanale Diva e Donna, Borriello ha ricominciato il pressing sull'attrice dopo averla vista in un frame del trailer della pellicola di Paolo Sorrentino, "Youth - La giovinezza", che uscirà nelle sale il 21 maggio. Completamente nuda, sdraiata in piscina lascia senza fiato. Come non comprendere il pressing di Borriello...