Paolo Sorrentino, arrivano le prime immagini del nuovo film "La Giovinezza"

11:27 - "Tu hai ragione. Io capisco solo la musica". Michael Caine pronuncia sono una frase, alla fine del teaser trailer. Prima è tutto un susseguirsi di flash: l'albergo alpino Schatzalp Hotel di Davos, saune, e bagni turchi, anziani e una bellissima Madalina Ghenea nuda, immersa in una elegante piscina. Ecco le prime immagini del nuovo film di Paolo Sorrentino "Youth-La giovinezza" che vede nel cast Michael Caine, Harvey Keitel, Jane Fonda e Rachel Weisz.

La pellicola uscirà a maggio e forse sarà al Festival di Cannes, si saprà il 16 aprile, giorno della conferenza stampa a Parigi. Sorrentino racconta le vicende di due vecchi amici vicini agli 80 anni: Fred (Caine), direttore d'orchestra e compositore, e Mick (Keitel). I due amici sono in vacanza allo Schatzalp Hotel di Davos, lo stesso della Montagna incantata di Thomas Mann, sulle Alpi, tra saune e bagni turchi. Fred ha ricevuto una proposta per tornare sulle scene e Mick sta scrivendo un film.



La pellicola è una coproduzione Italia-Francia-Regno Unito-Svizzera: Indigo Film in collaborazione con Medusa Film per l'Italia, Barbary Films e Pathé per la Francia, Number 9 Films per il Regno Unito, C-Films per la Svizzera.