Macché Vale Rossi! La Pedron, dopo Max Biaggi, è pazza del suo Conte

Eleonora Pedron posta la foto che la ritrae insieme a Daniele Conte in barca, avvinghiati e innamorati in bikini. Eppure qualche ora prima i rumors sulla ex reginetta di bellezza stavano facendo tremare la moto Gp. Stando ad alcune voci Valentino Rossi si sarebbe preso una cotta per la ex di Max Biaggi, suo storico rivale. I due si sono incontrati al Gran Premio della Mot Gp al Mugello, dove Eleonora ha premiato Vale per il miglior tempo in gara. Che sorpasso per Max