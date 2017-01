Luca Argentero è fuori si sé, Myriam Catania sta a guardare

La tensione è alta, Luca Argentero è fuori di sé, rincorre il fotografo tra le macchine, lo raggiunge, tra i due c'è una colluttazione e ad avere la peggio è il paparazzo, che finisce a terra, ferito. Il tutto documentato dagli scatti di Diva e Donna. Fine di giochi, pronto soccorso, prognosi di 10 giorni e querela in Questura per l'attore. Scene da action film, ma stavolta il bell'attore non è sul set di un telefilm, bensì davanti ad un cinema romano con la sua "ritrovata" Myriam Catania...

Cosa sia successo per davvero non si sa. Argentero e la Catania, tornati insieme dopo una "pausa di riflessione sentimentale", durante la quale l'attore ha perso la testa per la bellissima attrice Cristina Marino, sono

al cinema , come ogni coppia sposata che si rispetti, in una sera qualunque di un giorno qualunque. Il solito tran tran quotidiano insomma. I due si annoiano, come vuole il copione di ogni coppia doc, specie dopo un tradimento, lei sbadiglia, lui sonnecchia, come mostra uno scatto di Diva e Donna.



A ravvivare la serata ci pensa un paparazzo appostato tra le poltrone, riprende tutto e viene "avvistato" da Argentero che va su tutte le furie. Lo insegue, lo spinge, lo insulta, davanti agli occhi neppure tanto sgomenti di Myriam, che resta davanti al cinema. Il resto è cronaca nera cittadina, il pronto soccorso, la querela... Chissà che tutto questo trambusto non abbia risvegliato qualcosa tra i due coniugi, una coppia che sembra un pochino spenta e a serio rischio rottura bis.