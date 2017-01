Linda Morselli sex bomb in terra spagnola

Valentino Rossi non è riuscito a vincere in terra spagnola, ma la rivincita gliel'ha regalata la sua fidanzata: Linda Morselli ha sfilato sulla passerella del Women's Secret come una vera sex bomb lasciando il pubblico a bocca aperta. Lingerie trasparenze, pizzi, e poco altro per la bella modella legata al motociclista da tre anni.

Il brand spagnolo che vuole eguagliare la fama mondiale di Victoria's Secret ha scelto Linda per la passerella sensuale e intrigante. Passo da dea, aria maliziosa e curve da capogiro per la 27enne che a Madrid ha messo in scena la rivincita per Vale: sorrisi beffardi e baci in direzione del pubblico pensando al suo "Dottore".