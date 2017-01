Le Donatella su Playboy, ecco le foto

Topless, fondoschiena nudi, ammiccamenti, abbracci, pose travolgenti e sensuali. Le pose di Silvia e Giulia Provvedi lasciano senza fiato. Le Donatella hanno posato per un servizio esplosivo per la rivista Playboy in una serie di scatti senza veli ad alto tasso erotico. "Da sempre complici e migliori amiche" cinguettano sui social.

Abbiamo sempre vissuto al massimo come se ogni esperienza fosse l'ultima! E quante ancora ne passeremo insieme...” scrivono e postano immagini bollenti del loro servizio. "Quando ci hanno proposto questa cosa siamo rimaste a bocca aperta, poi abbiamo iniziato a ridere”. Ha detto Silvia, la gemella mora, in una recente intervista. "Siamo entrambe molto autoironiche e non ci piace prenderci troppo sul serio. Non ci siamo montate la testa pensando di essere due sex symbol". Eppure nelle fotografie di playboy sembrano proprio essere tremendamente sexy, guardare per credere...