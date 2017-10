Laura Torrisi, retrospettiva d'estate: curve pericolose con Luca Betti

Pare disegnato con il compasso il lato B di Laura Torrisi in costume nella sua ultima vacanza al mare con il pilota Luca Betti. Il settimanale Vero mostra le immagini dei due innamorati in spiaggia, tra sguardi complici, coccole, chiacchiere... e curve che parlano da sole.

Sempre alla ricerca di nuovi orizzonti da scrutare, avventure uniche e momenti di puro divertimento, Laura e Luca, il cui amore è in costante impennata, li ritroviamo in totale libertà in costume a Formentera. E ora che è calato il sipario sull'estate, sono le pose hot della Torrisi, pubblicate dal settimanale, che surriscaldano la temperatura di questo autunno. L'attrice, sempre vicina al compagno, prima si sdraia in posizione prona, poi di lato regalando una piacevole retrospettiva e anche mentre si veste per lasciare la spiaggia lo spettacolo è degno di nota. Sfoglia la gallery...