Kim Kardashian, nuda in pelliccia

Rossetto rosso in tinta con le scarpe di vernice dal tacco vertiginoso, una pelliccia aperta sul prosperoso décolleté e null'altro sotto. Kim Kardashian condivide uno scatto super bollente (l'ennesimo, ndr) di qualche mese fa: "Shot this for KimKardashianWest.com when I was 3 months pregnant". Intanto suo marito si prepara alla scalata... politica.

E non è tutto. Dall'album dei ricordi la bella e provocante socialite, moglie di Kanye West, tira fuori anche scatti di un anno fa, mentre posa, in versione sex bomb bionda, con un body color carne ad effetto nude-look e autoreggenti per System Magazine, negli scatti di Juergen Teller. Insomma se le forme esplosive del momento, ormai quasi al settimo mese di gravidanza, non le permettono di mettersi in mostra mezza nuda, Kim ricorre all'escamotage delle foto del passato per tenere viva l'attenzione dei suoi follower e scaldare l'atmosfera.

Non troppo però... Suo marito infatti ha deciso che nel 2020 si candiderà alla Casa Bianca e Kim dovrà quindi cercare di mettere un po' le sue curve a posto... e tenere un look e un comportamento più morigerati, come si addice ad una futura First Lady.