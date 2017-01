Kim Kardashian concede il bis di nudo davanti allo specchio, ma stavolta è mora

Il primo nudo, quello di ieri, ha mandato la rete in tilt. E oggi Kim Kardashian concede il bis. Rieccola nuda davanti allo specchio. Stavolta però la star dei reality tv è mora, in risposta a chi ha commentato il precedente selfie bollente definendolo poco attuale visto il look biondo platino risalente a un anno fa. E nella replica Kim è anche senza censure... Ancora più hot!

Al posto delle striscioline nere a coprire le parti intime, la bella e sexy signora West utilizza le braccia e l'effetto è ancora più ad alto tasso di erotismo. "Quando non hai niente da metterti”, aveva cinguettato ieri mostrandosi senza veli davanti allo specchio. Forme da capogiro e ventre piatto, Kim è riuscita a perdere una ventina di chili dopo la seconda gravidanza e ora sfoggia orgogliosa le sue curve. "Liberated" replica nell'ultimo scatto e la domanda sorge spontanea: da cosa? Dai vestiti? Dai chili di troppo pre e post gravidanza? Poco importa, così', libera e nuda Kim è un vero schianto! In due ore lo scatto a luci rosse ieri aveva conquistato 307mila like e il numero dei "mi piace" è cresciuto di ora in ora. Oggi il bis. La socialite di origini armene e moglie di Kanye West, si conferma la regina dei social grazie alle sue capacità di far parlare sempre di sé e della sua famiglia.