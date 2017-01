Kate Middleton è una vera regina... dell'arrampicata a mani libere

Un d uchessa dall'animo davvero sportivo . Questa è Kate Middleton che ancora una volta ha dimostrato la sua capacità di mettersi alla prova con spirito d'avventura. Questa volta l'occasione l'ha fornita la visita che Kate ha fatto accanto al principe William in Galles . La Middleton non ha voluto negarsi il brivido di un' arrampicata sportiva , pur con imbragatura e caschetto.

Forse un po' troppo magara come molti continuano a far notare. Sicuramente però è atletica. Kate ha un fisico in forma e non esita a mettersi alla prova. Come sulla parete verticale che ha trovato al centro educativo per ragazzi di Capel Curig.