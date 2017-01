Irina Shayk è incinta, primo bebè per la top e per Bradley Cooper

L'ha ben nascosto sotto una mantella rossa a frange e un trench panna legato in vita, mentre sfilava, sexy e bellissima sulla passerella del Victoria’s Secret Fashion Show 2016 a Parigi. Ma il pancino non è passato inosservato. Irina Shayk è incinta, e, stando ai rumors dei media americani, sarebbe già al secondo trimestre. La top russa e l'attore Bradley Cooper saranno genitori nella primavera del 2017!.

I rumors sarebbero partiti dai social, dove in molti si sono chiesti perché Irina avesse sfilato così "coperta": un completo rosso a mantella chiusa sul ventre e un trench, alimentando il dubbio che la top, 30 anni, stesse mascherando i primi segni di una gravidanza. Che ormai però sembra a tutti reale.



A quasi due anni dall’annuncio del loro fidanzamento quindi Cooper, il bello di Hollywood e Irina starebbero per diventare genitori del primo bambino per entrambi.



La notizia non è stata confermata dai due diretti interessati, che hanno liquidato il gossip tramite i loro addetti stampa, con un laconico "no comment". Ma fonti diverse hanno ribattuto il gossip diffondendolo ai vari media americani. Più di ogni altra cosa però sono le immagini a parlare. Quel pancino c'è eccome e si vede benissimo.