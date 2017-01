Ilaria D'Amico, il secondo figlio da Buffon? Guarda le foto

Addio tubini aderenti e stretti sui fianchi e benvenuti abiti premaman, larghi in vita e in grado di mascherare le curve morbide. L'ennesimo look esibito da Ilaria D'Amico mentre passeggia per le vie di Torino con il portierone Gigi Buffon, paparazzata dal settimanale Diva e Donna, mostra rotondità sospette. Un abitino rosso sembra segnare il punto vita e il gossip spera nel fiocco rosa.

Circolano da tempo le voci di una gravidanza della conduttrice tv, che dopo l'estate ha abbandonato i suoi tubini d'ordinanza scegliendo abiti dalle linee più morbide. Ilaria non smentisce e non conferma, ma sorride ai paparazzi tenendo stretto per mano il suo Buffon che l'ha resa madre per la seconda volta otto mesi fa. In casa ci sono già quattro maschietti, i due che Buffon ha avuto con la ex moglie Alena Seredova, il primogenito della D'Amico, avuto dal precedente compagno Rocco Attisani, e l'ultimo nato, Leopoldo Mattia, nato lo scorso 6 gennaio e battezzato ad agosto nella città natale di Gigi sulle colline della Lunigiana in Toscana.



“Il matrimonio non è mai stato un argomento tra noi, ma un figlio fin da subito” aveva detto qualche tempo fa Ilaria e infatti è arrivato presto Leopoldo Mattia. Ma la conduttrice ha anche detto che le sarebbe piaciuto avere una “femmina, perché vengo da una famiglia al femminile: io e mia sorella siamo state cresciute da mamma e nonna”. E chissà che il desiderio di un fiocco rosa sia stato esaudito...