Il principino George compie tre anni

Nelle nuove foto di Matt Porteous si vede il principino George in alcuni momenti di vita familiare ad Anmer Hall, la residenza dei duchi di Cambridge nel Norfolk. I giochi con il cane di famiglia, Lupo, l'altalena, le facce buffe di George in giardino.



A gennaio George ha iniziato la scuola ed è diventato un vero ometto, per questo spesso accompagna mamma e papà nelle occasioni ufficiali.