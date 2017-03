Il Principe William in vacanza con gli amici, ma spunta anche una modella

Per concedersi questo momento di relax William avrebbe però disertato un'importante cerimonia del Commonwealth in presenza della regina, in poche parole ha preferito una scampagnata in compagnia. E così mentre la famiglia reale era a Webminster Abbey, il principe ballava in discoteca a Verbier dopo aver prima bevuto una birra in un resort di lusso.



Ma quello che è balzato agli occhi, in assenza di Kate, è che accanto all'erede al trono c'era una splendida 24enne, la modella australiana Sophie Taylor che lavora proprio in una discoteca di Verbier e che sembraba essere molto vicina all'erede al trono: i due sono stati fotografati mentre battevano il cinque seduti al tavolo di un pub. Pare proprio che il principe abbia passato una notte diversa, ballando fino alle prima luci dell'alba, il tutto - come sottolineano abilmente i tabloid inglesi - mentre Kate era a casa con i bambini.