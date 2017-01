Il Calendario delle Studentesse 2015

12:24 - Negli scatti di gennaio e maggio la “Dama con ermellino” di Leonardo Da Vinci si trasforma in una “Dama con tablet” e l’“Ultima Cena” mostra gli apostoli distratti dai loro smartphone. A luglio si parla di pedofilia minorile sul web e a dicembre di Terzo Mondo e mezzi di comunicazione di ultima tecnologia. Ecco i 12 scatti del "Calendario delle Studentesse" sui "Selfiemaniac"

Dodici prestigiose firme della fotografia, 30 modelle, 50 esperti di arte, moda e bellezza per un progetto, giunto alla nona edizione e ideato dall’Agenzia pubblicitaria Arakne Communication, che quest'anno si concentra sul tema "Selfiemaniac", ovvero l'uso compulsivo di social network, tablet e smartphone.



Qual è il labile confine tra la realtà "social" che si esprime attraverso i miliardi di foto, video e commenti postati da utenti di tutto il pianeta ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, per socializzare successi, ostentare foto di vacanze da sogno, nuove amicizie e amori e la realtà vera? Se lo domandano gli autori del "Calendario delle Studentesse", con 12 scatti ironici e pungenti, che lanciano un appello al popolo dei "Selfiemaniac": attenti a non confondere il mondo virtuale con quello reale.