Harry e Meghan rompono il protocollo: guarda che bacio in pubblico

Lei chic e trendy, bellissima in abito in denim svasato anni Cinquanta, lui impegnato nella Sentebale Polo Cup, una gara di polo benefica per raccogliere fondi per i bimbi malati di Aids in Africa. “Cvhe giornata” scrive la coppia sul profilo social di Kensington Palace. E “Che bacio!” verrebbe da aggiungere guardando la duchessa di Sussex che viene baciata dal principe. Lo strappo al protocollo è... reale e i due più innamorati che mai non resistono...