Guendalina Canessa e Karina Cascella, un letto per due

L'amore, le preoccupazioni, la routine, Guendalina Canessa e Karina Cascella si scambiano emozioni e momenti di vita, e si ritrovano sempre insieme, da grandi amiche, ma come due eterne ragazzine. L'altro giorno erano insieme sul lago di Como. E una foto social le immortala nello stesso letto: l'una nuda sotto le lenzuola, l'altra sexy in tshirt.

Uno shooting di lavoro, qualche foto in bikini, una piscina spaziale e qualche selfie insieme. Karina e Guendalina non perdono occasione per ritrovarsi in posti favolosi a scattare foto e condividere emozioni. Karina, dopo la preoccupazione per l'intervento della figlia Ginevra (operata di tonsille e adenoidi) torna a sorridere e a rilassarsi. Dal letto di un agriturismo di lusso posta una foto tutta nuda, avvolta dalle lenzuola bianche: "Non ci penso proprio ad alzarmi oggi, sto troppo bene qui” cinguetta sensuale. Dal profilo dell'amica spunta la stessa location e dal piumone candido spunta la gamba affusolata e intrigante di Guendalina che addosso ha solo una tshirt: "Buon pranzo a tutti” scrive. E a chi fa notare che le due cinguettano dallo stesso posto, la Canessa replica: "Siamo andate insieme, siamo amiche...".