Gisele Bundchen, addio alle passerelle

15:50 - La più bella e la più pagata del mondo dice addio alle sfilate. Gisele Bundchen calcherà per l'ultima volta la passerella a San Paolo in Brasile durante la fashion week di aprile, poi si dedicherà alla famiglia, alla sua linea di biancheria intima e al marito Tom Brady, che punta a lasciare lo sport per fare l'attore. Secondo il portale San Paolo Estadao l'ultima apparizione da modella sarà dal 13 al 17 aprile.

Dopo vent'anni di carriera, a 34 anni, la modella avrebbe deciso di ritagliarsi più tempo per i figli Benjamin e Vivian, di 5 e 2 anni, e di John il bambino di sette anni che il marito Tom Brady ha avuto da Bridget Moynahan. La Bundchen si occuperà anche del marito Tom, che conclusa la carriera di quarterback ha annunciato di voler fare l'attore...



Gisele continuerà a dedicarsi alla moda grazie alla sua linea di biancheria intima, ma anche presenziando agli eventi degli amici stilisti. Non sfilerà più, ma si limiterà a fare da ospite alle fashion week e continuerà a fare da testimonial.