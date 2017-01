Gigi Hadid: "Ho realizzato il mio sogno, sono un Angelo"

Couldn't keep back my tears!!!! Anyone that grew up with me knows that getting this show has been a dream of mine forever! THANK YOU @victoriassecret & @ed_razek! One of the happiest moments of my life." Non ho potuto trattenere le lacrime, chi mi conosce sa che questo è sempre stato il mio sogno e adesso sto vivendo uno dei momenti più belli della mia vita", cinguetta Gigi. In un video social ecco la passerella della Hadid, lingerie nera, seno prosperoso e curve super sexy. Arrivata davanti al direottore del casting, lui le chiede: "Che impegni ha per il 9 e il 10 novembre?". La modella risponde di non saperlo e lui le propone. "Perché non ci raggiungi in passerella al Victoria's Secret Show?". E Gigi scoppia in lacrime sincere di felicità.



Diventata una celebrità in pochissimo tempo la Hadid non incarna i canoni di magrezza delle passerelle. La sua è una bellezza esotica e di carattere, le sue curve morbide e naturali però hanno conquistato tutti: "Rappresento un tipo di fisico che non era ben accetto nell'alta moda prima, e sono molto fortunata a essere sostenuta dai designer, dagli stilisti, dagli editor, da quelli che sanno che questa è moda, è arte, e non può rimanere sempre la stessa", ha detto Gigi, che è riuscita a far perdere la testa anche a Victoria's Secret.