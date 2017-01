Gabriel Garko e Adua Del Vesco, prima uscita pubblica da fidanzati

Matrimonio segreto o no Gabriel Garko e Adua Del Vesco fanno sul serio e rendono pubblica la loro love story. Eccoli alla loro prima uscita ufficiatale. Per il debutto nella società dello showbiz la coppia di attori ha scelto la serata tributo dedicata a Virna Lisi in occasione della sua nascita l'8 novembre. Anelli al dito e look super chic per i due... promessi sposi.

Perché in realtà non si parla d'altro se non delle loro nozze, già avvenute per alcuni, anche se Garko stesso lo ha smentito sulla sua pagina Facebook: ""Felicissimo della bella notizia… Lo sarei stato molto di più se mi avessero invitato alle nozze. Nel caso succedesse sicuramente lo farei in gran segreto… Ma troverei il modo per rendervi partecipi… ". Da celebrare a breve per molti altri. Intanto i due sono stati "pizzicati" da un gioielliere intenti ad acquistare, pare, proprio i fatidici anelli.



Di conferme non ne arrivano, nè su un fronte nè sull'altro, ma il bel Garko e la bella Adua non si nascondono più ed elegantissimi, in bianco lei, in nero lui, si fanno fotografare teneramente insieme e abbracciati alla serata in ricordo di Virna Lisi. Ospiti tra i più attesi e soprattutto tra i più paparazzati. Per le migliaia di fan dell'affascinante attore una gran delusione, il single più sexy del mondo dello spettacolo... ha quasi trovato moglie!