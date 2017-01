Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol danno il benvenuto a Lavinia

"Cercherò di essere un buon padre e tu mi insegnerai ad esserlo", ha proseguito Francesco Facchinetti in un post rivolto direttamente alla neonata, carico di commozione. “La mamma è stata incredibile, io ho rischiato di collassare due volte. Che brutta figura", ha poi aggiunto con ironia.



Tra Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol le cose sono andate a ritmo da record: un matrimonio e due figli in meno di due anni. Leone, il primogenito ha da poco compiuto un anno e oggi, nel giorno dedicato alle donne, è arrivata una sorellina, la terza femminuccia di casa Facchinetti "allargata". La prima infatti è Charlotte, 7 anni, la figlia che Wilma ha avuto da un precedente matrimonio, poi c'è Mia, 4, che Francesco ha avuto con Alessia Marcuzzi.



Pochi giorni fa, la Fassol aveva raccontato a Vanity Fair di aver scleto Liv come nome per la bambina: "Francesco dice sempre I live for you, Io vivo per te. E Liv è un bell'omaggio a questo amore...". Un amore che il deejay non riesce proprio a nascondere: "Dicono tutti che i miracoli non esistono...BALLE, esistono eccome e a me n'è accaduto uno: incontrare la donna della mia vita. Senza mia moglie sarei solo un uomo mediocre!" ha scritto qualche giorno fa Facchinetti su Instagram e nel giorno dedicato alle donne Wilma, che lo ha appena reso padre per la seconda volta, non potrebbe chiedere complimento e lusinga più bella.