Francesca Chillemi è incinta, ecco le foto

Il club delle mamme vip in attesa si allarga. E' ufficiale la gravidanza di Francesca Chillemi, ex Miss Italia e attuale fidanzata di Stefano Rosso, figlio di Renzo, patron della Diesel. E' stato proprio il manager della moda a confermare la cicogna in volo in una recente intervista. E ora sul settimanale Diva e Donna appaiono i primi scatti del pancino della bella attrice.

La Chillemi e Stefano Rosso si frequentano dall'inizio dell'anno, ma sono usciti allo scoperto solo in estate quando sui rispettivi profili social sono comparse le prime foto di coppia. L'ex reginetta di bellezza, ora attrice di fiction, non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità e presto il suo sogno diventerà realtà. Renzo Rosso, che a sua volta diventerà padre per la settima volta a dicembre, al Corriere della Sera ha detto: "Questa cosa unisce ancor di più me e Stefano. Sarò un bravo nonno, perché i bambini sono sempre stati una gioia nella mia vita". L'arrivo della cicogna per Stefano e Francesca è previsto per inizio 2016. Sul settimanale Diva e Donna le prime immagini delle forme arrotondate della Chillemi.