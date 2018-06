Non poteva andare meglio il primo impegno ufficiale di Meghan Markle con la Regina Elisabetta. Arrivate a Chester con il convoglio reale per l'inaugurazione di un ponte, Sua Maestà e la duchessa di Sussex sono state accolte con calore dall'intera comunità. Sorrisi e sguardi d'intesa per l'elegantissima moglie del principe Harry (con un abito color panna) e la Regina (in verde lime) sedute una accanto all'altra.