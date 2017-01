Flora Canto: "Sono pronta per avere un figlio con Enrico Brignano"

Si amano alla follia da due anni, ma solo da poco vivono la loro storia alla luce del sole. In vacanza a Formentera Enrico Brignano e Flora Canto alternano lunghi baci ad acrobazie scottanti in acqua, proprio come due ragazzini. L'attrice, di diciassette anni più giovane del comico romano confessa a "Diva e Donna": "Siamo pronti per un figlio, Enrico è l'uomo giusto, sarà un padre fantastico".