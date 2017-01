Flavio Briatore si è ... remise en forme

13:17 - Persino il figlio Nathan Flaco ha stentato a riconoscere il suo papà quando se l'è trovato davanti. Dopo una drastica remise en forme alla quale si è appena sottoposto Flavio Briatore è irriconoscibile, come mostrano gli scatti esclusivi di Chi. Dimagrito e ringiovanito in maniera eclatante. Merito di dieta e ginnastica o c'è lo zampino del chirurgo?

Il manager è apparso a Milano con molti chili in meno e un volto così ringiovanito da essere quasi irriconoscibile. E in uno scatto pubblicato su Instagram, in cui appare insieme alla moglie Elisabetta Gregoraci che lo osserva pensierosa e quasi sospettosa, Briatore scrive: "La moglie guarda". Certo è che questa nuova versione dell'ex boss della Renault appare quanto meno insolita. Soprattutto per i tempi di realizzazione. La versione ufficiale è che l'ex team manager di Formula 1 si sia sottoposto ad una intensa sessione di remise en forme. Quella che invece comincia a circolare nel gossip è che ci sia lo zampino del bisturi.