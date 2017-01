Festini coi camorristi, Belen stavolta s'infuria: "Non mi compra nessuno"

"Cesarino Pagano ci disse se era possibile prendere Belen per fare un regalo a Mario, solo che Belen era impegnata nel mondo della pubblicità e film e non era possibile, quindi chiesero ad Aida, ma anche in questo caso non fu fatto niente”. Ovviamente non c'è stato alcun contatto tra il boss scissionista e Belen e gli stessi pentiti ribadiscono che la festa stile grande bellezza con veline o star del gossip italiano non venne mai realizzata.



Così scrive Belen e in effetti nell'inchiesta di camorra in cui si fa il suo nome la "famosa" festa non c'è mai stata. Però il solo fatto di far uscire fuori Belen e altre star ha permesso all'inchiesta di salire agli alti onori della cronaca. Una goccia che ha fatto traboccare il vaso. Così Belen ha imbracciato il suo smartphone e ha cominciato a rispondere al fuoco.



"Belen di qua, Belen di la, ma quando la smetteranno dico io? Questa è la seconda volta che compaio su tutti i titoli dei quotidiani affiancata alla camorra. Io sono una donna forte assolutamente, ma anche noi ogni tanto crolliamo, e non mi piace sentirmi così per colpa di determinate persone che pur di fare notizia si riempiono la bocca d'aria. Sono stata sempre accostata ai peggiori scandali, dalla politica alla mafia, con quale colpa mi chiedo io? Mai e poi mai è uscito nulla di compromettente sul mio conto, solo diffamazioni inutili senza fondamenta, sono stata intercettata per anni, e ne sono uscita sempre a testa alta, hanno buttato solo tempo e denaro".



E poi la replica alle malelingue. Quelle che dicono "lo sappiamo noi come quella lì ha fatto carriera". Belen è un fiume in piena e ne ha anche per loro. "Mi sono fatta strada da sola, senza mai scendere a nessun compromesso, ho sempre fatto scelte con il cuore, mai calcolate, ma agendo di pancia, per sentimenti reali, non ho mai avuto a che fare con imprenditori, politici, né persone maggiori. Sono stata corteggiata mille volte per carità, ma ho solo scelto l'amore. Quindi a tutti i detrattori che cercano di rompere la mia serenità e di sporcare il mio nome vi dico che non ci riuscirete mai, perché io mi sveglio mi guardo allo specchio e sono fiera del riflesso che vedo stampato ogni mattina. Aspetto solo con pazienza sulla riva del fiume veder passare tutti i cadaveri. #amenonmicompranessuno