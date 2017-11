Federica Pellegrini, rottura definitiva con Filippo Magnini

Che Federica e Filippo non stavano insieme da tempo era cosa risaputa, allenamenti lontani, cene e serate tra amici diversi, un avvicinamento sospetto della nuotatrice al suo allenatore Matteo Giunta, che è anche cugino di Filippo. Tanti indizi, mai confermati e soprattutto – come nel caso di Giunta – addirittura smentiti. Poi l'abbraccio di Fede e Filo a bordo vasca. Lui, uscito dalla gara, che si congratula con lei, che è salita sul gradino più alto del podio. “Finalmente ti sei ripresa il posto che ti spetta” aveva cinguettato Magnini, lei aveva risposto con altrettanta carineria. Ora a chiarire le posizioni amorose ci pensa La Gazzetta dello Sport, che scrive: “Dopo il trionfo di Federica qualcosa deve essere successo se si è arrivati alla rottura definitiva, domenica sera”. E' la terza volta che la Pellegrini si “sfidanza”, e lei di Magnini al Corriere della Sera dice: “Capisco che certi argomenti interessino, ma il momento è delicato e voglio tenere privata la nostra vicenda”. Ora Federica è in Russia: nuovo giro, nuovo tour...