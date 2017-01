Fabrizio Corona fidanzato con una gemella delle Donatella

Si diceva avesse una fidanzata, ma ora il settimanale Chi è in grado di svelare chi è la donna segreta di Fabrizio Corona. Si tratta di Silvia Provvedi, la mora delle Donatella, le gemelle vincitori dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi". Silvia si è recata a trovare Corona alla comunità Exodus dove lui è affidato in prova ai servizi sociali.

La nuova vita di Fabrizio Corona quindi si arricchisce di nuovi particolari tra cui anche... un nuovo amore. L'uscita dal carcere, dopo tre anni e due mesi e ancora 10 anni da scontare, un film, in cui è protagonista, appena presentato ai media, proprio come un vero attore, la comunità Exodus, che lo ospita in prova e adesso una fidanzata.

Sembra proprio che l'ex re dei paparazzi sia sulla buona strada per la riabilitazione. Un mese fa Don Mazzi aveva raccontato di come Corona stesse seguendo diligentemente il programma in Comunità dedicandosi anche all'insegnamento dell'informatica ai rifugiati nigeriani ospiti di Exodus, ma che a suo parere qualcosa mancava a Fabrizio: "Anche se qui Corona è felice, credo che gli manchi molto l'affetto di una donna!". Un desiderio che sembra si stia realizzando, anche se i diretti interessati smentiscono. Per Corona ha parlato il suo legale, mentre Silvia Provvedi è intervenuta di persona: "Sono stata in comunità da lui solo per motivi professionali. Io e Corona non stiamo insieme. Io e mia sorella abbiamo rapporti di lavoro con Fabrizio Corona, nient'altro. Non è vero che ho una relazione con lui", ha detto la Donatella a Novella 2000.