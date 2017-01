Fabrizio Corona e Silvia Provvedi allo "scoperto"... anche di seno

Sta riassaporando piano piano il valore della libertà l'"ex re dei fotografi", dopo tre anni di reclusione e di lontananza da tutto e da tutti. Libertà che Corona sembra saper sfruttare al meglio. E allora eccolo impegnato con una nuova linea di abbigliamento da pochissimo lanciata sul mercato, l'attività, appena intrapresa, di insegnante di marketing e comunicazione per dispensare consigli su come diventare popolari e far decollare un'attività, e poi mostre fotografiche, progetti pronti al decollo e l'amore. Quello nuovo per Silvia Provvedi, che Fabrizio ha conosciuto per motivi professionali e di cui pare sia rimasto subito attratto: "Da subito mi ha guardato in modo insistente" spiega Silvia a Novella 2000.



E da quello più duraturo per il figlio Carlos, con il quale l'ex fotografo sta cercando di trascorrere più tempo possibile per recuperare gli anni passati. Eccolo negli scatti di Settimanale Nuovo ad una partita di calcio del suo "ometto", padre attento ed orgoglioso del suo campione in erba.



La nuova fidanzata non lo ha ancora conosciuto: "Mi sembra prematuro e inopportuno. La nostra storia è appena cominciata", dice la Provvedi, che per ora si gode il suo Corona, di cui si dichiara innamoratissima: "Fabrizio è bello, sensibile e presente, ma anche una persona seria e concreta, ha un gran cuore e sa ascoltare..."