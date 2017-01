Fabio Volo papà bis, l'annuncio social: "E' arrivato il secondo figlio"

Fabio Volo è diventato papà bis. Lo ha annunciato lo stesso scrittore sul suo profilo Twitter, come già aveva fatto con la nascita del primogenito Sebastian nel novembre del 2013. "E' arrivato il secondo figlio. Che meraviglia. Pare che a parte me siano tutti belli in casa. Grazie Johanna!" cinguetta rivolgendosi alla bella compagna che lo ha reso ancora più felice.