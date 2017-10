Emis Killa sposa la sua Tiffany, l'annuncio è social

Lascia di stucco i suoi fan Emis Killa annunciando a sorpresa su Instagram che convolerà a nozze: "Pensavo che questo giorno non sarebbe mai arrivato per me, eppure eccomi qua. Mi sposo". La fortunata fidanzata del rapper di Vimercate si chiama Tiffany Fortini ed è al suo fianco da cinque anni.

Anche il 27enne rapper tatuato ha deciso di fare il grande passo con la sua storica compagna Tiffany, stilista e blogger di origini francesi. La coppia ha condiviso la notizia sui rispettivi profili social. Tanto che dopo l'annuncio di Emis Killa, al secolo Emiliano Rudolf Giambelli, su Twitter la fidanzata "risponde" con una romantica dedica d'amore: "Quando ti conobbi mi promisi che fossi diventato mio. Il nostro primo viaggio insieme a Tokyo mi fece sempre più accorgere che ti amo più di me stessa, che avrei messo te prima di me, prima di ogni altra cosa, che ero fortunata a svegliarmi ogni mattina con la persona più bella e buona dell’intero pianeta, quella persona che mi fa sentire tutti i giorni donna, non a parole ma con i fatti, quella persona uguale a me con lo stesso caratteraccio, che mi sapeva leggere negli occhi senza che io dicessi nulla. Ad oggi ti sposo e ti scelgo, ti sceglievo ieri, oggi e ti sceglierò domani. Sempre. Ti scelgo come la cosa di più importante che ho in questo momento, che ho amato ieri, oggi e domani. Con la consapevolezza e sicurezza che siamo stati, siamo e saremo sempre insieme".



La coppia, sempre molto riservata, non ha rilasciato altri dettagli. Al momento festeggia il traguardo del singolo Cult, diventato in queste ore disco di platino.