Emily Ratajkowski riparte da "#escile" e mostra un topless bollente

Solo un paio di slip neri e nulla più. Emily Ratajkowski pubblica su Instagram uno scatto in bianco e nero ad altissimo tasso erotico. Appoggiata su una poltrona la sexy modella 24enne è seminuda, il lato B scolpito avvolto in un paio di micro mutandine e il seno coperto maliziosamente con un braccio. Emily riparte da qui per mostrare tutta la sua sensuale ed elegante bellezza, priva di volgarità e prendere così le distanze dalla guerra, che al grido di "#escile", aveva avuto inizio proprio da lei...

L'hashtag bollente, che tradotto significa nient'altro che "mostra le tette" e che da alcuni mesi infiamma i social come un vero e proprio tormentone, sembra infatti essere nato proprio dall'invito che i fan avevano rivolto alla Ratajkowski, di mostrare il suo topless. In quanto a nudi Emily non si è mai tirata indietro, ma quell'ashtag non le era proprio piaciuto. Ed è stata subito "guerra" con la collega slovena Lucia Javorcekova, un'altra modella, che invece ha raccolto subito l'invito sfoggiando senza inibizioni il suo davanzale sui social. Adesso però la bella Emily sembra ci stia ripensando...



Classe 1991, padre polacco-irlandese e un curriculum già di tutto rispetto. A partire dalla sua partecipazione nei video musicali di Blurred Lines di Robin Thicke e di Love Somebody dei Maroon 5 per arrivare a Sports Illustrated e a Yamamay di cui è l'attuale testimonial. Esile ma con curve sinuose e un seno generoso, lo sguardo malizioso e ammiccante, una vera Lolita che sa il fatto suo e conosce bene le regole della seduzione. Parola d'ordine nudi intriganti vedo-non-vedo.