Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, pance nude a confronto

Maddalena Corvaglia non perde occasione per coccolare la sua amica Elisabetta Canalis , specie adesso che è in dolce attesa della prima figlia. Appena atterrata negli States, dopo le vacanze in Italia, è andata infatti a trovarla a Los Angeles con la figlia Jamie. E davanti allo specchio le due ex Veline si sono sfidate con un selfie 'pancione contro pancia', mentre si guardavano teneramente negli occhi.

Sguardo un po' sconsolato per Elisabetta, mentre l'amica se la ride di gusto. "Ridi ridi, non è giusto!" sbuffa su Instagram la Canalis, ma la replica non si fa attendere "Io ho già dato amica!!! Una volta a ciascuno....".



Una sorpresa gradita per la Canalis, che su Instagram ha pubblicato una foto con le sue ospiti in piscina, commentando: "Quanto posso essere felice che Maddalena e Jamie sono venute a trovarci?"



Le due ex Veline abitano entrambe in California (Elisabetta a Los Angeles e Maddalena a San Francisco) e si vedono appena possibile, da sole o con le rispettive famiglie. Tempo di disfare la valgia, dopo le vacanze-lavoro in Puglia, e la Corvaglia si è precipitata con la sua bimba a fare visita alla futura amichetta, che dovrebbe nascere tra qualche settimana.