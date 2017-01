Elisa, nozze rock con il chitarrista Andrea Rigonat

Elisa ha detto sì al suo storico fidanzato, il chitarrista Andrea Rigonat, padre dei suoi due bambini: Emma Cecile (6 anni) e Sebastian (2 anni). La cantante e coach di "Amici" si è sposata il 5 settembre a Grado e non ha rinunciato ad un tocco rock. La sposa è infatti arrivata in chiesa accompagnata dai figli in sella ad una moto.