Elena Santarelli è incinta: il secondo figlio nascerà a marzo

Elena Santarelli sarà di nuovo mamma. La showgirl e il marito, l'ex calciatore e ora opinionista di Mediaset Premium, Bernardo Corradi , sono in attesa del secondo figlio, che dovrebbe nascere il prossimo marzo. "Spero sia una femminuccia", ha rivelato la Santarelli al settimanale "Chi", in edicola mercoledì 23 settembre. Ma forse papà Bernardo e il primogenito Giacomo (Jack), nato il 22 luglio 2009, preferirebbero qualcuno con cui giocare a pallone.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono sposati dal 2 luglio 2014, quando hanno coronato il loro amore dopo otto anni insieme. Anni in cui la loro relazione è andata a gonfie vele e non è mai mancata la passione. Ora la famiglia si allarga e, come dimostra la foto pubblicata dalla showgirl su Instagram, il piccolo Jack, che ha appena iniziato la scuola elementare, è pronto ad accogliere il fratellino o la sorellina che mamma Elena darà alla luce a marzo.