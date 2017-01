Divorzio Jolie-Pitt: negata la richiesta di Brad di mantenere i documenti segreti

Nuovo capitolo della saga di divorzio della coppia più discussa di Hollywood. E' stata negata la richiesta di Brad Pitt di mantenere segreti i documenti della battaglia legale con l’ex moglie Angelina Jolie per la custodia dei figli. L'attore difendeva l'idea che "i panni sporchi dovessero essere lavati in famiglia" ma il giudice ha respinto la richiesta presentata d’urgenza dall’uomo, in mancanza di requisiti sufficienti per mantenere segreta la documentazione.