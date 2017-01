Cristina Del Basso è diventata mamma

Durante tutta la gravidanza la procace ex inquilina concorrente del Grande Fratello ha tenuto un vero e proprio corso pre parto online sul suo blog personale, elargendo consigli su come tenersi in forma ,lasciando lievitare solo la pancia. Al settimo mese infatti la sexy Cristina poteva vantare solo 6 kg in più rispetto a prima di rimanere incinta. Un vero successo. In quanto alla settima di reggiseno, dono "naturale" della bombastica showgirl, staremo a vedere adesso con la fase allattamento. Per il piccolo Riccardo dovrebbe esserci latte in... abbondanza!