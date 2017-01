27 febbraio 2015 Cristina De Pin si svela: dal tacco 12 ai tacchetti per Riccardo Montolivo La moglie del calciatore tra look audaci in bikini e scarpe vertiginose di BARBARA SONGIA Tweet google 0 Invia ad un amico

12:14 - Tacchi e tacchetti si sprecano in casa De Pin-Montolivo. Cristina, conduttrice di Tacco 12 e grande appassionata di scarpe dall'altezza vertiginosa, e suo marito, il calciatore del Milan, Riccardo Montolivo, sono sposati da quasi un anno e chissà che presto non allarghino la famiglia. “Per un bebè non è né presto né tardi. Viviamo alla giornata e non ci poniamo né limiti né preclusioni” dice la showgirl a Tgcom24.

Condurrai “Tacco 12” (su La 5), un programma dedicato alla moda che vede sfidarsi tre ragazze a caccia della scarpa perfetta...

Sono da sempre un’ appassionata della scarpa da sera "gioiello". Quest'anno nel corso della trasmissione ne vedremo tante, bellissime ed elegantissime...Vorrei spendere una parola anche per la splendida sorpresa che mi ha fatto il mio produttore, Marco Falorni, riportando il programma su “La 5”, che sicuramente farà entrare nelle case di tantissime amanti del Tacco 12 il nostro show.



E la scarpa perfetta per tuo marito Riccardo Montolivo?

Sono quasi certa che sia una scarpa da calcio con i tacchetti!



Hai mai fatto una pazzia per un tacco 12?

Quando ero più piccola, appena ho iniziato a lavorare, a volte investivo i miei risparmi nell'acquisto di scarpe tacco 12, anche molto costose…magari appena acquistate le nascondevo per non farle vedere ai miei genitori…

In tv, invece, ricordo una volta, durante le registrazioni, presa dall’adrenalina della conduzione, stavo andando in studio con una scarpa diversa dall’altra.



Cristina, in questa settimana della moda a Milano, sei presente in molti parterre, ma se potessi dire veramente cosa pensi...

Fa parte del mio lavoro essere presente in queste occasioni... anche se, come in ogni professione, ci sono momenti o situazioni in cui preferiresti stare a casa sul tuo divano.



Nella moda bisogna osare... Cristina osa?

Nelle occasioni giuste mi piace anche indossare abiti con trasparenze (nude look) ma mai volgari e sempre nei limiti del buongusto...Comunque in generale mi considero una persona semplice che ama look raffinati ma nello stesso semplici. In estate mi piace indossare i costumi di Raffaela D’Angelo, audaci ma sempre eleganti, proprio come me.



Modella e conduttrice tv... in quale ruolo ti riconosci di più e cosa vorresti fare che ancora non hai fatto?

Mi ritrovo perfettamente in entrambi i ruoli, anche se guardo anche al cinema. Amo il mio lavoro perché mi rende indipendente sotto tanti aspetti…e, comunque, ultimamente mi ritrovo bene anche nel ruolo di moglie!