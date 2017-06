Cristiano Ronaldo presenta Georgina... con un pancino sospetto

Ore tese per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse del Real Madrid è infatti indagato dall'agenzia tributaria spagnola per una frode fiscale da circa 8 milioni di euro relativa ai diritti d'immagine dal 2011 e il 2013. Per fortuna al suo fianco c'è la fidanzata Georgina Rodriguez che CR7 proprio in queste ore ha presentato per la prima volta sui social con uno scatto della coppia abbracciata sul divano, raggiungendo in tempo record quasi 4 milioni di visualizzazioni e tante congratulazioni per il pancino sospetto che la coppia sfiora con le mani.