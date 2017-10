Costanza Caracciolo e Christian Vieri in love, ecco la prima foto ufficiale

Costanza è appollaiata sulle gambe di Vieri che la stringe forte con le braccia. Sorridono all'obiettivo e sprizzano amore. Dopo qualche viaggio estivo in giro per il mondo, la Caracciolo e l'ex calciatore, che è stato già fidanzato con due ex veline (more) Elisabetta Canalis e Melissa Satta, confermano la nascita di una nuova coppia dello showbiz.