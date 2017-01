Clizia Incorvaia - Francesco Sarcina, ecco tutte le foto delle nozze

Lui frastornato, lei "ubriaca” (nonostante non possa bere per la dolce attesa). Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia hanno detto sì in un castello sulla sabbia a Falconara davanti a 300 invitati. "Ho fatto tutto nella vita, mi mancava questo, alla fine mi sembrava che oggi per essere alternativo devi mettere su famiglia, la mia forma di ribellione è sposarmi" ha detto Sarcina a Chi.

Lui a pranzo a casa di mia zia ha detto: noi ci sposiamo! Non me lo aveva mai chiesto prima – spiega Clizia – C'era anche mia nonna che faceva: ma dai? Quando?”. "E' che lei è stupenda, non solo mi ha ammaliato, mi ha dato forza – dice Sarcina – Quando l'ho vista entrare in chiesa, accompagnata dal suo papà, allora ho capito: mi stavo sposando. E' arrivato tutto come un pugno".



Testimone della sposa Lola Ponce, arrivata direttamente da Miami con la famiglia. Anche Lola tra pochi giorni dirà sì al suo compagno Aaron Diaz. Per lo sposo testimone è stato Riccardo Scamarcio, alla festa con la compagna Valeria Golino.