Claudia Pandolfi è in dolce attesa

Claudia Pandolfi sarà presto mamma bis. A rivelarlo in esclusiva " Vanity Fair ", che ha reso nota la seconda gravidanza dell'attrice romana e del compagno, il produttore Marco De Angelis . La dolce attesa non è stata ancora confermata dai diretti interessati e il settimanale ha spiegato che "della gravidanza finora sanno solo gli amici più stretti perché i due non amano i riflettori puntati addosso".

Di quanti mesi sia in attesa la Pandolfi è invece ancora un mistero, visto che già a fine aprile si sussurrava di un pancino sospetto dell'attrice. La Pandolfi, già poco mondana, ha diradato ancora di più le sue apparizioni pubbliche dopo i rumors, forse proprio per nascondere questo dolce segreto.



Claudia è già mamma di Gabriele (8 anni) nato dal matrimonio-lampo con Roberto Angelini. Al suo fianco ora c'è Marco, incontrato nel 2013 sul set della fiction "Il tredicesimo apostolo", e dopo quasi due anni d'amore la coppia ha deciso di allargare la famiglia. "E' più giovane di me (lei ha 40 anni e lui 39 anni, ndr) e anche più romantico" aveva rivelato qualche tempo fa parlando del compagno "Non riesco a stare da sola, devo relazionarmi con la mia famiglia, con mio figlio e con qualcuno di cui mi innamoro". E presto in casa Pandolfi ci sarà un altro frugoletto da amare...