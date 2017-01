Christian Vieri palleggia con gli amici e "rimbalza" Jazzma Kendrick

"In Europa fa troppo freddo", cinguettava qualche settimana fa Christian Vieri in trasferta a Parigi per lavoro. Ormai l'ex calciatore ha trovato la sua giusta dimensione nella calda Miami dove trascorre il tempo libero sui campi da tennis e in spiaggia per le sue memorabili sfide a footvolley. Sempre in compagnia di amici, da Davide Bombardini a Fabio Fognini, ma della fidanzata Jazzma Kendrick nemmeno l'ombra. Storia al capolinea?

Jazzma sembra essersi rifatta una vita, almeno su Instagram. Nuova identità e nessuna foto ricordo dell'estate bollente appena trascorsa con Bobo Vieri tra Formentera, Italia e Stati Uniti. Solo lei in tutte le pose: con abiti sensuali, in lingerie o in costume. Ma soprattutto ultimamente sembra aver trovato anche un altro hobby che a quanto pare le riesce particolarmente bene, il tiro a segno.



Christian dal canto suo continua a coltivare le passioni di sempre. Super sportivo scende in campo con Fognini e Bombardini per un match a tennis senza rinunciare alle partite in spiaggia di footvolley.



Al momento entrambi hanno preferito non esporsi con dichiarazioni, ma i loro profili Instagram parlano chiaro. La loro storia potrebbe essere finita da tempo e forse neanche in amicizia. A Vieri torna il titolo di "scapolo d'oro di Miami".