Chiara Maci e Filippo La Mantia aspettano il loro primo bambino

"Ho pianto di quella gioia che provi a spiegare ma niente, non puoi. Come fai a spiegare due cuori che battono nello stesso corpo? Grazie @filippocuoco per questa gioia devastante, grazie Bianca per non aver mai lasciato la mia mano, grazie alla Forza di credere sempre che tutto possa andare bene. Una nuova vita cresce e una nuova famiglia nasce. (Ah, che questa panza era di un mese fa, prima delle due settimane al Sud. Prima delle bufale e delle parmigiane di mia madre. Immaginatemi ora", cinguetta emozionata Chiara Maci che con una foto in costume ha svelato le prime rotondità del suo ventre.



Negli Usa per un viaggio in moto con gli amici, La Mantia aggiunge: "Grazie @chiarainpentola Tra qualche mese oltre a Carolina La Mantia @carolama07 ci sarà anche Andrea!!!"



Chiara è già mamma di Bianca, nata nel gennaio 2014, anche Filippo è padre di Carolina, avuta da una precedente unione. E ora, nella casa milanese in cui hanno traslocato da poco, tutti insieme attendono l'arrivo del neonato...