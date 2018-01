Chiara Ferragni non paga la bolletta, Fedez prenota una suite

Disavventure americane per Chiara Ferragni e Fedez , volati alla volta di Los Angeles in attesa della nascita del loro Leone, prevista in primavera. La blogger dimentica di pagare la bolletta del gas e l'appartamento resta senza acqua calda, così il rapper prenota una suite d'emergenza vicino all'aeroporto. Per farsi almeno una doccia...

“In partenza per Los Angeles! Stiamo organizzando il tutto per la nascita del piccolo Leone, super felice” scriveva Fedez qualche ora prima di imbarcarsi sul volo diretto a Los Angeles. Poi l'arrivo in America e la brutta scoperta. “Chiara non ha pagato la bolletta” lamenta il rapper. La blogger la prende bene e ride filmando la suite che Federico ha preso per fronteggiare l'emergenza. Lui gioca a golf in un mini giardino d'erba sintetica, lei si fa fotografare vicino agli snack nell'appartamento a pochi passi dall'aeroporto dove la coppia attende l'arrivo dei numerosi bagagli e si rilassa aspettando che nella casa della Ferragni ripristino il gas. Intanto per gli “Americandays” della coppia, il rapper sfoggia un'insolita barba: “Sto sperimentando la lunghezza della mia barba” racconta ai follower. Resisterà senza tagliarla?